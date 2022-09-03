محافظ قنا يستقبل المواطنين فى مكتبه للاستماع إلى شكاواهم.. صور

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استقبال المواطنين، اليوم السبت، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصه الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

واستقبل المحافظ، كل مواطن على حده، واستمع لشكواهم، ووعدهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، مؤكدا أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.







محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه (1)



محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه (2)