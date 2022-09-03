اليوم السابع
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محافظ سوهاج يتفقد مصابي حادث طريق "سوهاج- البحر الأحمر" بالمستشفى الجامعى.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:46 م
محافظ سوهاج يتفقد مصابي حادث طريق "سوهاج- البحر الأحمر" بالمستشفى الجامعى.. صور محافظ سوهاج يتفقد حالة المصابين بحادث طريق سوهاج البحر الأحمر
سوهاج عمرو خلف

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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الحالة الصحية لمصابي حادث طريق سوهاج/ البحر الأحمر، بمستشفى سوهاج الجامعي، والذي وقع صباح اليوم عند مدخل مدينة أخميم الجديدة، وأسفر عن إصابة 33 شخصا.

رافق المحافظ خلال تفقد المصابين الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، و أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي بسوهاج .

واطمأن "الفقي" على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، حتى تماثلهم للشفاء، معربا للمصابين عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل، والعودة إلى أهلهم وذويهم سريعا .

محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر (1)
محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

 

محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر (2)
محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

 

محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر (3)
محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

 

محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر (4)
محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

 

محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر (5)
محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

 

محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر (6)
محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

 


سوهاج

محافظ سوهاج

محافظة سوهاج

اخمبم حادث أخميم



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