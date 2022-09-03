محافظ جنوب سيناء: تطوير الطرق والمجمعات الخدمية بشرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ

جنوب سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة، من المقرر أن تنتهي وتفتح قبل انعقاده المؤتمر العالمي للمناخ نوفمبر 2022، وأهم هذه المشروعات تطبيق الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ الدولى بتركيب لافتات الهوية البصرية بصالات المطار المختلفة لتكون أول ما يراه السائح بمجرد وصوله المطار، ومجمع البنوك والمول التجاري والبحيرات الصناعية وأعمال الزراعات بالحديقة المركزية وأعمال التشجير والتجميل أمام مطار شرم الشيخ الدولي.

وتابع اللواء خالد فودة، وتحتوي الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات و بحيرات مائية.

وأضاف أنه يجرى فى شرم الشيخ تنفيذ منظومة التاكسي الذكي المتضمنة الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية، وإنشاء مبنى مجلس المدينة، ورفع كفاءة النصب التذكاري بمنطقة الفنار، وتطوير طريق السلام وميدان ساحة العلم والممشى السياحي بطول 6 كم.