محافظ جنوب سيناء يلتقى أعضاء مبادرة شرم الشيخ بدون نفايات إلكترونية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم، عددا من طلاب مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات المشاركين فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية ضمن المبادرات المجتمعية غير الربحية، ممثلين عن محافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك فى إطار اهتمامه بتنمية الوعى المجتمعى وتدعميه للمتميزين من الطلاب، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة ودينا عامر مدير المدرسة المشرفة على المجموعة .

وقدم الطلاب شرحا وافيا لمبادرتهم التى تحمل شعار (شرم الشيخ بدون نفايات إلكترونية) ونتيجة أبحاثهم وجولاتهم الميدانية والمستهدف من المبادرة.

وأبدي المحافظ إعجابه بمستوي الوعي مشيدا بالمبادرة والنشاط البحثى والميدانى للطلبة ووجه بدراسة كيفية الاستفادة من نشاطهم واشراكهم فى فعاليات مؤتمر تغير المناخ فمبر 2022.

وشكر المحافظ القائمين على هذه المجموعة المتميزة من مدرسين وموجهين واولياء امور، الذين جعلوا من هؤلاء البراعم نموذج وواجهة مشرفة لجنوب سيناء .



أعضاء مبادرة شرم الشيخ بدون نفايات إلكترونية