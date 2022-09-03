محافظ بني سويف: لجنة برئاسة التفتيش وعضوية الصحة والنقابة لبحث شكاوى الأطباء

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء بالمحافظة، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بعناصر المنظومة الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة،وبعض الموضوعات المتعلقة بالأطباء بالمنظومة في كافة المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

ناقش محافظ بني سويف الجهود المبذولة بالتعاون بين النقابة والجهاز التنفيذي بالقطاع الصحي، وتعظيم دور التعاون وتضافر الجهود لدعم خطط الدولة لتحسين المنظومة من خلال الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة

وكما ناقش المحافظ شكاوى عدد من الأطباء بشأن حركة توزيع الأطباء والصيادلة ببعض المستشفيات التي تمت مؤخراً، حيث كلف بتشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وعضوية وكيل مديرية الصحة، وممثل من نقابة الأطباء لبحث المعايير التي تم تطبيقها على التوزيع الأخير، ومراجعة تطبيق هذه المعايير على كل حالة شملها ذلك التوزيع،للتأكد من تحقق عدالة التوزيع

وأكد محافظ بني سويف، أن الملف الصحي يأتي في مقدمة اهتمام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الخدمات الحيوية في مقدمة الأولويات، والتي تعمل الحكومة جاهدة على ترجمتها بشكل عملي وفعال، مؤكداً على أن العنصر البشري بالمنظومة (طبيب، صيدلي، تمريض) هو الركيزة الأساسية بالمنظومة الصحية والضمانة الرئيسية وصمام أمان مخرجات المنظومة من خدمات طبية وعلاجية واستدامتها بالكفاءة والمستوى المطلوب.

ومن جانبه أعرب نقيب أطباء بني سويف عن شكره وتقديره للمحافظ، الذي لا يدخر جهداً في دعم مطالب واحتياجات الأطباء بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم ومهامهم داخل المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن محافظ بني سويف على تواصل دائم بشكل شخصي أو من خلال جهازه التنفيذي للوقوف على كل المستجدات الخاصة بعناصر المنظومة الصحية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، منوها عن بعض الموضوعات التي لم يدخر المحافظ فيها جهده في إنهائها التي تخص المنظومة الصحية والسعي الدائم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه جهود الدولة نحو تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين.