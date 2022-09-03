ضبط 151 ألف علبة سجائر و22 ألف علبة معسل حجبت بغرض الاحتكار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها مديرية التموين وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3محاضر لتجار السجائر بمختلف أنواعها، لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السجائر بغرض احتكارها وحجبها عن الأسواق، لزيادة سعرها، وبيعها بأزيد من السعر الرسمي المحدد من الشركة لجمهور المستهلكين حيث تم ضبط 151 ألف و178 علبة سجائر مختلفة الأنواع، و22 ألف و203 علبة معسل أنواع مختلفة، 125 ألف لفافة سجائر، و1750 علبة سجائر مستوردة وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجميع 3 آلاف رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 143 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 38 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات محضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 20 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 26 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، محضراً لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 10 محضرا للتصرف في 52 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، ومحضرين لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، 3 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

وتم تحرير محضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 480عبوة مشروب طاقة مجهولة المصدر، بجانب تحرير 12 محضراً لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية للإعلان عن أسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فضلا عن تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية صادر من وزارة الصحة للتحقق، من خلوهم من الأمراض المعدية.

إضافة إلى سحب 19 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير محضرا لأحد محلات الأمن الغذائي لحيازة وعرض وبيع لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 15كجم لحوم غير صالحة للاستخدام، وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، بجانب تحرير محضرا لأحد التجار لتجميع مواد بترولية دون الحصول على ترخيص بذلك، إذ تم ضبط والتحفظ على 940لترا من السولار.