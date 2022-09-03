اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد شارع الأشراف بعد تحويله لمتحف مفتوح.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:46 م
محافظ القاهرة يتفقد شارع الأشراف بعد تحويله لمتحف مفتوح.. صور محافظ القاهرة يتفقد شارع الأشراف
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الأشراف بحى الخليفة التى تقوم بها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة مسار مزارات آل البيت بالقاهرة التاريخية وجعلها متحفًا مفتوحًا لزوار مقامات آل البيت من مصر والدول العربية والإسلامية.
 
وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالشارع الذى سيماثل شارع المعز فى الأهمية التاريخية والسياحية من خلال ربط المزارات ببعضها البعض لخدمة رحلات الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت.
 
وأضاف محافظ القاهرة، أن الشارع شهد تطويرًا كبيرًا للبنية التحتية به عن طريق إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الأرضيات بالبازلت وتنفيذ نظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات الوحدات السكنية بألوان موحدة، بالإضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع، مشيرًا إلى أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة قامت بنشر المزروعات والمقاعد الخشبية بالشارع لتوفير وسائل الراحة لمرتاديه، كما تم ترميم المبانى التراثية بالشارع ووضع تصور لاستخدام الفراغات العامة به للحفاظ على روح المكان، كما يتم تنفيذ نافورة مياه بمحيط متنزه الخليفة.
 
وتأتى شهرة شارع الأشرف من وجود عدد كبير من المساجد والأضرحة والمقامات لبيت آل النبوة، أحفاد رسول الله من ذرية الحسن والحسين حيث يضم الشارع مسجد السیدة نفیسة، ومسجد السيدة رقية بنت علي بن أبي طالب، ومقام السيدة عاتكة عمة الرسول ومقام بن سيرين، ومقام محمد بن جعفر الصادق ، ومسجد وضريح السيدة سكينة بنت الإمام الحسين، وضريح الملكة شجر الدر، وفاطمة خاتون بنت محمد الأشرف بن قنصوة الغورى ، والأشرف خليل، وبيت الكريتلية، وينتهى مسار آل البيت بمسجد السیدة زینب وهى الأماكن التى تجتذب محبى آل البيت من كافة أنحاء العالم .
 
ويتميز شارع الأشرف بطراز معماري تتضح فيه تفاصيل العمارة الفاطمية والأيوبية، المكسوة بالنقوش الإسلامية والمشربيات الخشبية.
 
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شارع الأشراف بعد تطويره
 
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جانب من جولة محافظ القاهرة
 
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محافظ القاهرة يتفقد شارع الأشراف
 
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تطوير شارع الأشراف
 
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محافظ القاهرة يتفقد شارع الأشراف
 
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جولة محافظ القاهرة بشارع الأشراف
 
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شارع الاشراف
 
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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
 
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محافظ القاهرة
 
 

شارع الاشراف

القاهرة

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شارع المعز



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