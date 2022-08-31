اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة: شارع الأشراف أصبح متحفا مفتوحا ومساجد أل البيت تستعيد بريقها

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:00 م
نائب محافظ القاهرة: شارع الأشراف أصبح متحفا مفتوحا ومساجد أل البيت تستعيد بريقها جانب من الزيارة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تسابق الزمن لوضع اللمسات الجمالية للانتهاء من أعمال تطوير وتحويل شارع الأشراف بحى الخليفة إلى نموذج ثانٍ لشارع المعز بالقاهرة التاريخية، ومحاكاة عصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصره تماشياً مع الطابع التاريخي الأثري لهذا العصر وبمواصفات عالمية مع الحفاظ على الهوية البصرية للمشروع.

واضافت نائب محافظ القاهرة ان المشروع تضمن تطويراً شاملاً للمنطقة والشارع من خلال إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي ورصف الأرضيات ونظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها تتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمي، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع» وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار بنطاق الشارع ودهانها ومنها أسوار متنزه الخليفة.

وأوضحت أنه تم عمل عمليات ترميم كاملة للعدد من البنايات التراثية بالشارع واستخدام الفراغات العامة بالشارع للحفاظ على روح وعبق القاهرة التاريخية، ونوهت إلى رفع كفاءة وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير ووضع احواض المزروعات على جانبي الشارع وأعمال نافورة المياه بمحيط متنزه الخليفة وبجانب سلم زينهم وإضافة دكك ومقاعد خشبية بطول الطريق بشارع الأشراف بحي الخليفه بأشكال جديدة مع وضع الفازات الديكورية.

ووجهت عبد المنعم، فرق العمل بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد لكافة الأعمال لتحسين المظهر العام بالأماكن الآثرية والتاريخية لإظهارها بالمظهر الحضارى والجمالي للعاصمة. 

ويبدأ المسار من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب، مروراً بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية ومنها قبة الأشرف خليل بن قلاوون ومسجد السيدة سكينة والسيدة رقية كما يضم الشارع أثارا متنوعة، منها مقام ينسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجرة الدر وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزاً متنوعة من فنون العمارة الإسلامية.

الحملة
 الزيارة 

 

جانب من الحملة
جانب من الزيارة

 


مزارات ال البيت

القاهرة

شارع الاشراف

مقامات ال البيت



الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تشارك بمعرض لشباب الخريجين بـ"أهلا مدارس" ..صور

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:51 م

محافظ القاهرة يستقبل وزراء التنمية المحلية بـ 10 دول أفريقية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:46 م

محافظة القاهرة تطلق حملة بالشوارع للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:38 م

محافظة القاهرة تنقل 1196 أسرة بمحيط سور مجرى العيون لوحدات مفروشة بالخيالة

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:36 ص

محافظة القاهرة تعقد ندوات لشرح كيفية الاشتراك بمبادرة المشروعات الخضراء

السبت، 27 أغسطس 2022 04:40 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة