مجلس الأمن الروسى: محاولة تفكيك روسيا ستكون بمثابة لعبة "شطرنج مع الموت"

كتب محمد عبد العظيم

قال مجلس الأمن الروسى، إن محاولة تفكيك روسيا ستكون بمثابة لعبة "شطرنج مع الموت"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مجلس الأمن الروسى، قد أكد قطع الغاز تماما عن أوروبا إذا تم وضع سقف لسعر النفط الروسى، وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، لن يكون هناك غاز فى أوروبا إن حدد سقف لسعر الغاز الروسى، وفق ما نقلت قناة العربية.

وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية، انقطاع إمدادات الغاز الروسى عن 13 دولة فى الاتحاد الأوروبى، سواء كليا أو جزئيا خاصة عند وقف الإمدادات عبر خط السيل الشمالي.

وقالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبى ميتشتيلد ووردورفر - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن 13 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبى باتت بدون إمدادات الغاز الروسى سواء كان القطع جزئيا أو كليا.. موضحة أن حدوث اضطرابات ومخاطر تعطل الإمدادات أمر وارد جدا.

يذكر أن أسعار الغاز سجلت ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي-1، لإجراء أعمال صيانة دورية فى الأنبوب.