للمرة الثانية.. محافظ الشرقية يزور مصابي حادث قطار الصالحية

الشرقية - إيمان مهنى

عاود الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارته لمستشفى فاقوس المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام قطار رقم 175 بخط أبو كبير / فاقوس / الصالحية، بميكروباص مخالف أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وذلك طبقا لتقرير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديريه الشؤون الصحية.

اطلع المحافظ على التقارير الطبية الخاصة بمصابي الحادث بعد إجرائهم لعمليات جراحية، مابين إصلاح كسر متعدد بالحوض - تصليح لكسر بالكاحل - تصليح وتثبيت لكسر بالحوض ، موجها إدارة المستشفي بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعه لحالة المصابين وتوفير كافة مستلزمات العمليات من شرايح ومسامير ومثبتات خارجية دون تحمل المرضي اي نفقات وتقديم كافه أوجه الرعايه الصحيه والعلاجية لهم طوال مده إقامتهم بالمستشفي لتلقي العلاج .

كما التقى محافظ الشرقية بأسر المصابين، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لذويهم ، متمنياً لهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن المحافظ على تواجد نوبتجيات العمل من أطباء وطاقم تمريض وفنيين وعمال، وقيامهم بعملهم على الوجه الأكمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى.