قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات بعدد من المناطق في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى بيان إعلامى لها، اليوم السبت، عن قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات متواصلة بدءا من الساعه 11 مساء يوم السبت حتى الساعه 3 صباح يوم غدا الأحد .

ولفت بيان الشركة أن انقطاع المياه يأتي للقيام بأعمال صيانة ضرورية لعنبر طلمبات المياه المرشحة بمحطة العزب الجديده -المرحلة الأولى علاوة على تنفيذ صيانة مخططة بتغيير محبس قطر 300 مم على خط يوسف الصديق بمنطقة أبو عش -مركز الفيوم والمناطق المتأثرة من انقطاع المياه هي "مدينة الفيوم بالكامل وقرى مركز الفيوم وتوابعهم " دسيا - عاشور" ومركز اطسا بالكامل ما عدا قري " قصر الباسل -تطون - الغرق" وبمركز سنورس تنقطع المياه بقري "مطرطارس - الكعابى -جرفس - أبو عيطة وتوابعهم" .

وفي مركز ابشواى تنقطع المياه بقرى "طبهار -ابو دنقاش -العجميين - النصاريه" وبمركز يوسف الصديق تتقطع المياه ب" مدينة يوسف الصديق وتوابعها - النزلة- الحامولى - الشواشنه - الخواجات - المشرك -قصر الجبالى -شعلان -قارون وتوابعها"

وأكد البيان أنه علي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى