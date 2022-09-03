قطع المياه بمنطقة الكمين السياحى فى مدينة إسنا لإجراء الصيانة

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن قطع المياه بمنطقة الكمين السياحى حتى ميدان الشيخ كوكو لإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات فى شبكات وخطوط المياه ومحبس 4 بوصة خلف مركز شرطة إسنا، وقدم المجلس اعتذاره لأهالى المناطق المتعرضة لقطع المياه لحين عودتها.

وقال مجلس مدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه نظراً لعمل بعض الصيانة والإصلاحات، فقد تقرر انقطاع المياه بداية من منطقة كمين إسنا السياحى حتى ميدان الشيخ كوكو، وذلك لإجراء أعمال إصلاح محبس 4 بوصة على 10 بوصة خلف مركز شرطة إسنا الجديد.

وفى نفس السياق صرح المهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أن بعثة بنك التنمية الإفريقى اختتمت زيارتها لمحافظة الأقصر، بمتابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل والممول من البنك عبر زيارة ميدانية لقرية العديسات قبلى ضمن قرى المشروع برفقة مسئولى شركة مياه الأقصر، وحضر الجولة الدكتور محمد رزق رئيس مجلس مدينة الطود، لتفقد موقع محطة معالجة صرف صحى الدبابية والطود والتى ستخدم عدد 5 قرى (المعلا – الدبابية - الشغب - العديسات قبلى - العديسات بحرى)، كما تفقد الوفد قرية أصفون المطاعنة، حيث إلتقى عدد من المواطنين للإطلاع على مشكلة المياه بالقرية، وتم تفقد موقع محطة الرفع ضمن تجمع قروى الكيمان والذى يخدم عدد 5 قرى (الكيمان ..الغريرة .. طفنيس.. اصفون ..توماس حلفا ).

وكانت البعثة قد أجرت عدد من الاجتماعات واللقاءات داخل مقر الشركة خلال الأيام الماضية، لشرح خطوات تنفيذ البرنامج وما تم من إنجازات، حيث تم طرح جميع عقود البرنامج المستهدفة بالمحافظة، والتى تتمثل فى عقود تنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط طرد وإنشاء محطات معالجة، وتم تعيين إستشارى دعم التنفيذ لدعم شركة الأقصر فى إدارة وتنفيذ عقود المقاولات، وكذا تم إعداد خطة لتحسين الأداء بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.