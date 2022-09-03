اليوم السابع
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قافلة طبية مجانية بقرية الأمانى بالقنطرة غرب بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:39 م
قافلة طبية مجانية بقرية الأمانى بالقنطرة غرب بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تنطلق يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين أعمال قافلة طبية مجانية تنظمها مديرية الصحة والسكان فى محافظة الإسماعيلية فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج مجانا لأهالى قرية الأمانى بالقنطرة غرب تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

 

وتشمل القافلة 6 عيادات تخصصية هى عيادات الباطنة والأطفال والنسا وتنظيم الأسرة والجلدية والجراحة بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط ومعمل الطفيليات والدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى مجانى وندوات توعية وتثقيف صحى للمواطنين بأهمية لقاح فيروس كورونا والتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

 


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