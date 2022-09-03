اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. قطع المياه 8 ساعات عن مدينة كفر الزيات بالغربية لأعمال الإحلال والتجديد

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:19 م
غدا.. قطع المياه 8 ساعات عن مدينة كفر الزيات بالغربية لأعمال الإحلال والتجديد قطع المياه - أرشيفية
الغربية- محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة الغربية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة السادسة مساء غدا الأحد وحتى الساعة الثانية من منتصف ليل يوم الاثنين.

وأوضح الدكتور حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن قطع المياه عن مدينة كفرالزيات خلال تلك المدة الزمنية المقررة، يأتى لإجراء أعمال إحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 ملى، وربطه بشوارع السينما، والإمام على، وعمر بن الخطاب، والجيش.
 
وناشد رئيس الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع للمياه عن المدينة، وحتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعى.
 
 
 

 


مياه الغربية

شركة مياه الغربية

كفر الزيات

انقطاع المياه

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة