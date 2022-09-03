ضبط 24 طن بلاستيك مجهولة المصدر داخل مصانع بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملة على مكبرة على المنشآت والمصانع، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات داخل مصانع ومخازن لجمع الحبوب، وبيعها بالسوق السوداء بالمخالفة مع القانون، حيث تم ضبط دا٨ا مصانع بلاستيك، لإستخدامهم مواد خام مجهولة المصدر، وضبط مخزن بداخلة كمية من الشعير قبل بيعها فى السوق السوداء فى حملة تموينية بمركز بلقاس بالدقهلية.

جاءت الحملة بناء على توجيهات معالى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الأستاذ السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والاستاذ عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتحت إشراف أ.على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، وأ.محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية تشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم وعضوية مصطفى عوض المفتشان بالمديرية ومن جهاز حماية المستهلك، برئاسة احمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية واحمد الدسوقى.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 مصانع بلاستيك، ناحية مركز بلقاس، لحيازتهم مواد خام مجهولة المصدر، بالمخالفة للقانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والقانون 281لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس وتم التحفظ على إجمالى 24 طن حبيبات بلاستيك بدون بيانات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط مخزن غير معتمد لحيازته وتجميعه 3طن أرز شعير بالمخالفة للقرار 113 لسنة 2022الخاص بتنظيم تداولها قبل بيعها فى السوق السوداء وتم تحرير المحاضر الازمة بالوقائع السالف ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.