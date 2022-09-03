ضبط كمية من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة بحملات رقابية في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 554 كجم لحوم ودواجن وأسماك فاسدة، خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، لتكثيف الرقابة على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، وتم التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية"، بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة وضبط 554 كجم لحوم ودواجن و أسماك مخالفة ما بين 450 كجم هياكل وأجزاء دجاج و47 كجم أسماك و57 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.