ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته ومواد مخدرة، وسلاح نارى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته ومواد مخدرة، وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،يفيد من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب مصطفى البش معاون مباحث مركز منوف، من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة، وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.