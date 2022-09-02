أوقاف المنوفية: افتتاح 32 مسجدا بالمحافظة بتكلفة 77 مليون جنيه منذ يوليو 2021

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية، خلال الفترة الأخيرة افتتاح العديد من المساجد عقب بناء وتطويرها وتجديدها من قبل وزارة الأوقاف والمجتمع المدنى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى ضوء الاهتمام ببناء المساجد وتجديدها .

وأعلن الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أنه خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى الآن تم إفتتاح 32 مسجدا بتكلفة ما يزيد عن 72 مليون جنيه بنطاق المحافظة على مساحات متنوعة تتراوح بين "200م2 حتى 1500م2"، وشملت 7 بمركز أشمون ، و10 مساجد بمركز ومدينة منوف ، 3 مساجد بمركز ومدينة شبين الكوم ، 4 مساجد بالباجور ، 3 مساجد بمركز ومدينة تلا ، 5 مساجد أخرى موزعة بمراكز الشهداء وقويسنا وبركة السبع والسادات وسرس الليان .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أن من أشهر المساجد التى تم إفتتاح خلال الفترة الأخيرة " الفتح" أًسس عام 1973 وتم تجديده بالجهود الذاتية عام 2021 ويتكون المسجد من دورين، يشمل دار مناسبات ومصلي للسيدات ويستوعب أكثر من 1000 مصلى، ويعتبر من المساجد ذات الطابع المعماري المتميز.

ويضيف الشيخ زكريا الخطيل أن من بين أشهر وأقدم المساجد مسجد العفيفى بمركز الباجور، والذى يعد مسجد تاريخياً وقد أسس بالقرن السابع عشر في عام (1735) م، وقد مر المسجد بعدة مراحل إنشائية مختلفة وتم توسعته وترميمه بعام 1972 م وصولاً إلى مرحلة إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية عام 2021 تحت إشراف وزارة الأوقاف وبتكلفة تقدر بـ 7 مليون جنيه ، ويتكون المسجد من دورين على مساحة 550 م2 ، ويعتبر هذا المسجد أقدم مساجد القرية وثاني المساجد ضما للأوقاف بمحافظة المنوفية عام 1903.

ويؤكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أن المجتمع المدنى له دورا كبيرا فى إعادة بناء وتطوير وتجديد المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، حيث يعلب المجتمع المدنى دورا كبير فى التطوير والبناء على جميع مستوى الجمهورية وليس فقط محافظة المنوفية ، قائلا إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ) إنما كافة ومكفوفة ويعمر مساجد الله والمراد بعمارتها رمّ ما استرمّ منها، وتنظيفها وتنويرها وتعظيمها وتأثيثها بالرياش الفاخر المقتنى.