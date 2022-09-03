اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 08:00 م
أكرم القصاص
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شيخ الأزهر يوجه بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة للسودان

السبت، 03 سبتمبر 2022 07:38 م
شيخ الأزهر يوجه بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة للسودان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في بيت الزكاة والصدقات المصري بالتعاون مع الجهات المعنية في الأزهر الشريف، بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة لدولة السودان الشقيق، إثر تعرض البلاد للسيول والأمطار التي تسببت في وقوع ما يزيد عن 100 قتيل، وإصابة العشرات، وتدمير آلاف المنازل، ونزوح سكانها بحثًا عن الأمن والأمان. 
 
وكان بيت الزكاة والصدقات المصري قد أرسل هذه المساعدات خلال الأيام الماضية إلى السكان الذين تضرروا من آثار السيول المدمرة، وتم تسليمها لهم، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في الخرطوم.
 
وقد ضمت المساعدات للأشقاء في السودان عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية لمساعدتهم في تجاوز آثار السيول التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، والتي ألحقت الضرر في عدد من المناطق والمحافظات، حيث تم إرسال عشرات الأطنان من الدقيق والمكرونة والسكر والمواد الغذائية المعلبة، فضلا عن آلاف المواد الإغاثية من مراتب وبطاطين، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف، وبيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف شيخ الأزهر على دعم الأشقاء في السودان على تجاوز آثار هذه المحنة، وبالتكامل مع جهود الدولة المصرية في هذا الإطار. 
 
وجدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات يعمل دائمًا على توجيه مساعدات عاجلة للأشقاء الذين تضرروا من كوراث طبيعية داخل مصر وخارجها للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في تجاوز آثار الكوارث، في إطار الدور الشامل الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

السودان

بيت الزكاة

الازهر الشريف

الكوارث



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