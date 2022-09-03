اليوم السابع
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شاهد أعمال تطوير حديقة درب اللبانة أحد مشاريع القاهرة التاريخية

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:00 ص
شاهد أعمال تطوير حديقة درب اللبانة أحد مشاريع القاهرة التاريخية حديقة ميدان الرميلة بمنطقة درب اللبانة
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ أجهزة الدولة مخطط لاستعادة الرونق الحضارى للقاهرة، ومن بين المشاريع الجارى تنفيذها، أعمال تطوير وإعادة إحياء حديقة ميدان الرميلة بمنطقة درب اللبانة، وذلك ضمن أعمال تطوير القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة.

ومخطط تنفيذ لوحات إرشادية ثقافية بمساعدة هيئة الآثار لمحاكاة الآثار المجاورة وعددهم 6 أثار إلى جانب تنفيذ مقاعد على منحدر للاستمتاع بالآثار المجاورة مع الإبقاء على الأشجار الموجودة وزيادة عددهم وأنواعهم إلى جانب توفير مواقف للسيارات وزيادة الرقعة الخضراء.

ويراعى أثناء عملية التطوير المحافظة على شكل الشوارع ومساحتها والنسيج العمرانى الخاص بالمنطقة.

وحديقة درب اللبانة من أبرز وأجمل معالم القاهرة الإسلامية، حيث تطل على مسجدى الرفاعى والسلطان حسن، ومسجد قنيباى الرماح وبجوار مسجد المحمودية.

 

 

أعمال تطوير حديقة درب اللبانة
أعمال تطوير حديقة درب اللبانة

 

تطوير حديقة درب اللبانة
تطوير حديقة درب اللبانة

 

حديقة درب اللبانة
حديقة درب اللبانة

 

تطوير حديقة درب اللبانة بالقاهرة
تطوير حديقة درب اللبانة بالقاهرة

 

أعمال تطوير حديقة درب اللبانة بالقاهرة
أعمال تطوير حديقة درب اللبانة بالقاهرة

 


القاهرة

القاهرة التاريخية

حديقة درب اللبانة

حديقة الرميلة



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