سيدة بدعوى سب ضد زوجها بعد 27 سنة عشرة: سرق شقايا وخانني مع فتاة بعمر أبنائه

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوى سب وقذف، ضد زوجها، أمام محكمة الجيزة، اتهمته فيها بالتشهير بسمعتها، والطعن في أخلاقها، بعد 27 عام زواج، لتؤكد بدعواها: "عشت طوال سنوات زواجي منه وأنا أقف بجواره، لم أقصر يوما في مساعدته وتلبية طلباته، عملت معه، وسافرنا للخارج سويا، وأسسنا شركة حتي أضمن حياة سعيدة لأولادي، ولكن زوجي بعد كل تلك السنوات خانني وبدد أموالنا علي زوجته الجديدة البالغة من العمر 20 عاما".

وتابعت الزوجة بدعواها: "أقمت دعوى طلاق للضرر ضده، ودعوى سب وقذف، وحبس لتبديده منقولاتي، ودعوى حبس بمتجمد النفقة البالغ 350 ألف جنيه، بعد أن فضحنا، وتزوج بفتاة صغيرة، رغم أنه أصبح جد بعد أن أنجب نجله الأكبر".

وأضافت الزوجة: "زوجي استغل التوكيل المحرر له مني، وباع شقى عمري لنفسه، وتبرأ من شراكتنا رغم تعبي في جني المال معه وغربتي خارج مصر، وترك أولاده الثلاثة دون مليم واحد ورفض التواصل معهم بعد اعتراضهم علي زواجه، وعندما لاحقته ببلاغ ودعاوى حبس واصل تهديدي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي جراء تصرفاته وعنفه".

وذكرت الزوجة: " قبل زوجي أن يسرق أموالي ويدمر مستقبل أبنائه، رغم كل ما فعلته من أجله طوال سنوات زواجنا، وتركني معلقة ورفض رد حقوقي الشرعية وحل المشاكل بشكل ودي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.