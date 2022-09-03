سفيرة مصر بطشقند تسلم دعوة الرئيس السيسى لرئيس أوزبكستان للمشاركة بقمة COP27

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سلمت سفيرة مصر بطشقند السفيرة أميرة فهمى، القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضياييف، للمشاركة فى قمة قادة العالم يومى 7 و8 نوفمبر 2022 خلال الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /السبت/ - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- أن السفيرة المصرية قدمت التهنئة للمسئول الأوزبكى بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.



واستعرضت السفيرة المصرية خلال اللقاء رؤية وأولويات مصر خلال مؤتمر COP27، منوهةً بتطلع مصر لمشاركة رفيعة المستوى من أوزبكستان آخذه فى الاعتبار تشابه رؤى البلدين حول العديد من الموضوعات المتصلة بتغير المناخ.



من جانبه، أشاد السفير الأوزبكى بجهود الدولة المصرية لتكثيف التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما فى ذلك من خلال استضافة مصر للعديد من المؤتمرات التى تهدف لتجديد الخطاب الدينى وإظهار الصورة الحقيقية السمحة للإسلام، منوهاً بتشابه الرؤى بين البلدين فى هذا الصدد.



وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لقمة منظمة شنغهاى للتعاون التى سوف تستضيفها أوزبكستان فى مدينة سمرقند يومى 15 و 16 سبتمبر الجاري، وسبل التعاون مع مصر فى إطار المنظمة.



كما تناولا آفاق تكثيف التعاون فى مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بما فى ذلك من خلال تشجيع الاتصالات المباشرة بين دوائر الأعمال وتنظيم منتديات الأعمال وتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مجالات الغزل والنسيج والزراعة والأدوية وغيرها من الصناعات، والعمل على تذليل العقبات التى قد تعوق التبادل التجارى وتسجيل الأدوية المصرية فى أوزبكستان وزيادة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.