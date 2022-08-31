التموين تبدأ غدا صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا عَلى بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الخميس فى صرف السلع التموينية على بطاقات التموين بعد الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية وسيتم زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 وحتى 300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، انه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من زيادة الدعم الاستثنائى عَلى بطاقات التموين، حيث أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التى يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهرى وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود فى كميات السلع على قائمة الصرف.