رئيس هيئة قناة السويس: الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي يونيو 2023

أحمد عبد الرحمن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه ناقش خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 محاور هي حركة الملاحة والإحصائيات والأرقام القياسية التي حققتها قناة السويس، وتطوير القطاع الجنوبي واستراتيجية الهيئة في التطوير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذا العام حققنا أعلى أعداد للسفن والحمولة، 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام الماضي، والحمولة مليار و320 مليون طن بزيادة 11%، والإيراد 7 مليار دولار بزيادة 19 %.

وأوضح أن التجارة البحرية مزدهرة، وقناة السويس أصبحت مقصد كل الخطوط الملاحية التي لم تكن تمر، بسبب سياسات التسويق، فهناك 8 سفن العملاقة من الجيل الجديد "إيفرجيفن" عبروا خلال هذا العام، والسفينة 224 ألف طن، موضحا أن القطاع الجنوبي نستهدف منه خدمة للعملاء لا أموال.

وأشار إلى أزمة السفينة مرت في 5 ساعات، حيث بعد حادث إيفرجيفن عرفوا أننا نستطيع أن نتعامل مع أي مشكلة، مما يشجع سفن أخرى أن تمر بقناة السويس.

وعن تطوير قطاع الجنوبي، ذكر رئيس هيئة قناة السويس، أن المشروع بدأ في مايو العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء خلال 24 شهر، أى سيتم الانتهاء من المشروع يونيو المقبل.