لجنة من الطب البيطرى تقود جولة للمرور على سوق أبو قليعي للمواشي بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، قيام لجنة من الطب البيطرى بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعي فى أرمنت غرب المحافظة، تزامناً مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وإستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، وعضوية الدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير بيطرى الأقصر، على أنه تم بسوق المواشي فى مدينة أرمنت العمل على توعية المواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض، بجانب توعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وكذلك التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصا على حصولها على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.



توعية مربي المواشي بأهمية التحصين ضد الحمى



جانب من توعية مربي المواشي فى سوق أرمنت



جولة للمرور على سوق أبو قليعى للمواشي بمدينة أرمنت