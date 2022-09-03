رئيس مدينة الأقصر يتفقد سير العمل بالمدفن الصحي ومصنع السماد العضوى

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، سير العمل بالمدفن الصحي ومصنع السماد العضوي بمنطقة الحبيل، وذلك فور قيام محافظ الأقصر بإصدار قراراً بتفويض علي الشرابي بالإشراف العام على الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .

وتابع رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة كافة تفاصيل العمل بالمدفن الصحي ومصنع السماد العضوي بمنطقة الحبيل، وذلك برفقة هدية ثابت درديري مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول إدارة التدخل السريع بالمحافظة، وتم الوقوف على الحالة الفنية للمصنع والمدفن الصحي، وكتابة تقرير مفصل عن بعض الإحتياجات والمتطلبات لحسن سير العمل بهما.

يذكر أن المدفن الصحي يقع على مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الترشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالي 2.2 فدان ورامب بطول 15 م وعرض 6 م، ومنصة تشغيل بمساحة 625 م2 وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية و محاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية.



رئيس مدينة الأقصر يتفقد سير العمل بالمدفن الصحي



متابعة العمل فى مصنع السماد العضوى بقرية الحبيل