رئيس جامعة المنوفية يتابع استقبال الطلاب المقبولين بالجامعة الأهلية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، زيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية، والتى تقع على طريق مصر إسكندرية الزراعى مركز بركة السبع، وذلك لمتابعة استقبال الطلاب المقبولين بالجامعة الأهلية.

وتوافد عدد كبير من الطلاب على مقر الجامعة الأهلية لإجراء الكشف الطبى وإتمام إجراءات القيد بالجامعة الأهلية، حيث استقبلهم رئيس الجامعة وتابع الإجراءات وأجاب على تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، ووجه العاملين بشئون الطلاب بمساعدة الطلاب على تنفيذ إجراءات القيد، كما تم تجهيز مقر للإدارة الطبية مجهز بجميع المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الكشف الطبى على الطلاب.

وأشاد الطلاب بحسن الاستقبال وسرعة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة، وأعربوا عن إعجابهم بهذا الصرح التعليمى المتميز، والذى يعد طفرة تعليمية من حيث الإنشاءات والتجهيزات والبرامج التعليمية المتميزة فى تخصصات مستحدثة تؤهل لسوق العمل محليا وعالميا بفضل جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة التعليم العالى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذا وسوف يقوم رئيس الجامعة بالمتابعة اليومية لاستقبال الطلاب وإنهاء إجراءات القيد، ومتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة فى برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية كلية الهندسة، برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية كلية الذكاء الاصطناعى.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية.



رئيس جامعة المنوفية مع أحد الطلاب



متابعة الكشف من قبل رئيس جامعة المنوفية