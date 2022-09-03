حادث قطار فاقوس.. والدة الضحية فور إفاقتها من العمليات: "عاوزة أشوف بنتى"

الشرقية - إيمان مهنى

" عاوزة اشوف بنتي"، هكذا استقبلت الدكتورة عبير السيد صيدلانية خبر وفاة نجلتها "روان علاء"، طالبة الطب ضحية حادث قطار الصالحية، عقب إفاقتها بمستشفى فاقوس، وأصرت على الانتقال إلى المشرحة لإلقاء النظرة الأخيرة عليها .

فمجرد أن استعادت الأم وعيها، بعد أن أصيبت بكسر في الضلوع والفخذ الأيمن، تساءلت عن أولادها الخمسة وأشقائها الذين كانوا معا بنفس الرحلة، وعلمت بوفاة نجلتها وشقيقها ونجل شقيقتها فانهمرت في البكاء، وأصرت على الانتقال إلى المشرحة لإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

قام أطباء المستشفى بنقل زمليتهم الصيدلانية على كرسي متحرك من غرفتها إلى المشرحة، وجلست بجوارها لوداعها واحتسبتها عند الله من الشهداء .

ومازالت تعيش الأم عبير السيد صيدلانية، وزوجها الدكتور علاء عبد السلام استشاري الجراحة، صدمة شديدة بسبب الحادث الأليم، والذي أسفر عن وفاة نجلتهم الكبرى، وإصابة الأم والأربعة أبناء، بالإضافة إلي أشقاء الأم و أبناءهم والذين كانوا متجهين في رحلة عائلية لقضاء يوم مصيف بمدينة الإسماعيلية.

كانت استقبلت مستشفي فاقوس العام، بمحافظةالشرقية، مصابي حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية، الذي وقع صباح أمس، وهم " ليلي محمد أحمد " 50 سنه، وعبير السيد أحمد 35 سنة، وشقيقيها أيمن 46 سنة، وشيرين 45 سنة، والحفيدة ليلي عبدالمنعم السيد 6 سنوات، والمصابة إيمان علاء عبدالسلام 20 سنة، وأشقاءها "أحمد 12 سنة، نورا 10 سنوات، آية 20 سنة، و جميعهم من مركز فاقوس .

كما تحفظت مشرحة مستشفي علي جثث المتوفين تحت تصرف النيابة وهم عبدالمنعم السيد 38 سنة، روان علاء عبدالسلام 18 سنة، محمود حسن شعبان 20 سنة .

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث إصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفي، مشددا علي عدم مغادرتهم المستشفي إلا بعد تماثلهم للشفاء.