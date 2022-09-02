طبيب بالشرقية يفاجأ بأسرته ضمن ضحايا قطار الصالحية ويكتب تقرير وفاة ابنته

الشرقية - إيمان مهنى

لم يتوقع الدكتور علاء عبدالسلام استشاري الجراحة المعروف بالشرقية، أن مهمته اليوم بمستشفي فاقوس العام، هي إجراء عمليات لإنقاذ حياة زوجته الصيدلانية وأولاده الأربعة وكتابة تقرير الطبي عن وفاة نجلته الكبري روان طالبة الطب، صدمة كبيرة ولحظات عصبية تعيشها أسرة الطبيب، التي خرجت في رحلة عائلية لقضاء يوم مصيف بمدينة الإسماعيلية .

البداية كانت يتجمع الصيدلانية عبير السيد وأسرتها اشقاءها و أبناءهم، بعد وداع الزوج الدكتور علاء عبدالسلام صباح اليوم وذهبوا في ميكروباص يقل الأسرة الكبيرة الشقيقات والأبناء متجهين إلى مدينة الإسماعيلية وبعد أقل من نصف ساعة من الوداع جاء الخير المشئوم، عبر لاسلكي غرفة الطوارئ بالصحة بسرعة باستدعاء الأطقم الطبية إلى مستشفي فاقوس من بينهم الدكتور علاء لوقوع تصادم ميكروباص بقطار الصالحية ناحية مدخل كفر الحاج عمر .

هرع الطبيب علاء عبدالسلام استشاري الجراحة إلى مستشفي ليجد الصدمة نجلته الكبري جثة وزوجته عبير السيد والأبناء إيمان وآية و نورا وأحمد مصابين، و كذلك الخالات وأبناءهم و وفاة الخال عبدالمنعم السيد ونجل خالتهم محمود حسن شعبان .

وأكد الأطباء بمستشفي فاقوس ، لـ " اليوم السابع " أن زميلهم تعرض لصدمة فور استقبال الضحايا ولكنه تمساك علي الفور وشارك معانا في العمليات اللازمه لإنقاذ المصابين .

استقبلت مستشفي فاقوس العام، بمحافظةالشرقية ، مصابي حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية ، الذي وقع صباح اليوم وهم " ليلي محمد احمد " 50 سنه ، و عبير السيد احمد 35 سنه و شقيقيها ايمن 46 سنه و شيرين 45 سنه ، و الحفيدة ليلي عبدالمنعم السيد 6 سنوات ، و المصابة إيمان علاء عبدالسلام 20 سنه و اشقاءها " احمد 12 سنه ، نورا 10 سنوات ، اية 20 سنه " و جميعهم من مركز فاقوس .

كما تحفظ مشرحة مستشفي علي جثث المتوفين تحت تصرف النيابة وهم عبدالمنعم السيد 38 سنه ، روان علاء عبدالسلام 18 سنه ، محمود حسن شعبان 20 سنه .

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث إصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفي ، مشددا علي عدم مغادرتهم المستشفي الا بعد تماثلهم للشفاء.