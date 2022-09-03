جدعنة الشراقوة.. تبرع المواطنين بالدم وتطوع أطباء لخدمة مصابى حادث قطار فاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

ضرب أهالى محافظة الشرقية، مثالا فى الشهامة والجدعنة، حيث أنه فور وقوع حادث ميكروباص بقطار الصالحية، هرع أكثر من 20 طبيبا متطوعا من مختلف التخصصات الطبية، على مدار اليوم إلى مستشفى طوارئ فاقوس لتقديم العون لزملائهم بالمستشفى.

كما توافد عشرات المواطنين من أهالى مركز فاقوس اتبرع بالدم بنك الدم، بعد تردد أنباء عن حاجته المستشفى لفصائل الدم، الذى أسفر عن جمع 30 كيس دم من مختلف الفصائل.

فقد سادت حالة من الحزن على أهالى الشرقية، ومركز فاقوس بالأخص، أثر وقوع حادث مؤلم هو اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس /الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات، وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفى فاقوس المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم.

استقبلت مستشفى فاقوس العام، مصابى حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية، وهم " ليلى محمد احمد " 50 سنه، وعبير السيد احمد 35 سنه وشقيقيها ايمن 46 سنه وشيرين 45 سنه، والحفيدة ليلى عبدالمنعم السيد 6 سنوات، والمصابة إيمان علاء عبدالسلام 20 سنه واشقاءها " احمد 12 سنه، نورا 10 سنوات، اية 20 سنه " وجميعهم من مركز فاقوس.

كما تحفظ مشرحة مستشفى على جثث المتوفين تحت تصرف النيابة وهم الخال عبدالمنعم السيد 38 سنة، ونجلة شقيقته روان علاء عبدالسلام 18 سنة، ونجل شقيقته الثانية محمود حسن شعبان 20 سنة.