جامعة سوهاج: التصريح بخروج 15 مصابا فى حادث سيارة نقل العمال بمدينة أخميم الجديدة

أعلن مستشفى سوهاج الجامعى، عن خروج 15 حالة من مصابى حادث طريق مدينة أخميم الجديدة، والذين تلقوا علاجهم بالمستشفى، وجار تقديم الخدمات الطبية العاجلة لباقى الحالات المصابة، والبالغ عددهم 16 حالة صابة بمختلف الأقسام الطبية، والتى من المتوقع خروج الكثير منها خلال الساعات القليلة القادمة صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه أوضح عبد الخالق أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قد أجرى جولة تفقدية للاطمئنان على المصابين بالمستشفى، حيث تابع تلقيهم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة لتحسن حالتهم الصحية، مؤكدًا أن جميع المصابين حالياً حالاتهم الصحية مستقرة، حيث تم توقيع الكشف الإكلينكى وإجراء جميع التحاليل الطبية اللازمة والفحوصات بأجهزة التصوير الطبى، والتى اثبتت عدم وجود أى إصابات عميقة للحالات.

وأشار الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب إلى أن منسوبى المستشفيات الجامعية من أقسام الطوارئ والإصابات قد بذلوا جهودا كبيرة فى تقديم الخدمة العلاجية للحالات المصابة فى وقت قياسى، والذى يبرهن على الاستعداد الكامل للمستشفى الجامعى لمواجهة أى أزمات أو كوارث والتعامل معها بنجاح، موجها شكره لجميع الأطقم الطبية التى ساهمت فى علاج وخروج بعض من المصابين بعد أن تم تماثلهم للشفاء.

وأضاف الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أنه تم خروج 15 حالة حتى الآن من استقبال الطوارئ، وجار التعامل مع بقية حالات المصابين الذين يعانون من إصابات بسيطة، ومتوقع خروجهم من المستشفى خلال الساعات البسيطة المقبلة، مشيراً إلى أن المصابين قدموا الشكر للفريق الطبى من أطباء وتمريض بالمستشفى لما بذلوه من جهد ملموس ومتميز فى التعامل مع الحالات المصابة.