اليوم السابع
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توزيع 35% من المقررات التموينية للمواطنين بكفر الشيخ

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:20 م
توزيع 35% من المقررات التموينية للمواطنين بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد الفرع الرئيسي للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ والفروع المتعددة بالمراكز توزيع 35% من المقررات التموينية لشهر سبتمبر الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ومحمود محمد نجيب، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة.

 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بصرف المقررات التموينية للمواطنين، ومتابعة عمليات وصول السلع الغذائية للفروع والمخازن، وتوزيعها على التجار، لصرف المواطنين السلع سواء للدعم أو المنحة المقررة.

 

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وصلت كميات كبيرة من السلع الغذائية لمقر الفروع المتعددة للشركة العامة لتجارة الجملة، وجرى توزيع المقررات التموينية على التجار، لتوزيعها على المواطنين، وأن عمليات الصرف مستمرة لحين الانتهاء من صرف كافة المواطنين للسلع، سواء الدعم الاساسي، أو المنحة.

وأضاف محمود محمد نجيب، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، تم توزيع 35% من المقررات التموينية حتى اليوم 3 سبتمبر الجاري، ومن المقرر الانتهاء من صرف كافة المقررات التموينية في 8 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن المحافظة لديها مخزون توميني كبير وسلع متعددة ب 25 فرع للشركة والتي تضم 102 مخزن.

وأكد نجيب، لدينا في المخازن حاليا 420 ألف كرتونة زيت، و5500 طن سكر، و 123 طن أرز والمستهدف وصوله 500 طن خلال اسبوع، و 750 طن مكرونة، و100 طن دقيق، و 20 ألف كرتونة سمنه، وهناك كميات كبيرة سترد للمخازن خلال الأيام المقبلة وعملية التوريد مستمرة للمخازن، إضافة للسلع التكميلية من خل وجبنة وسمنه وصلصة ومسحوزق، وشاي وبيريل وملح ولبن ومربي وتونة وصابون وغيرهم من السلع.


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