محافظ كفر الشيخ: رفع 1890 طن مخلفات وحملات نظافة وتطهير الترع (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، إضافة لتطهير الترع بعدد من مدن وقرى المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1890 طنا بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 262 طنا، وببرج البرلس51طنا، وبسيدي سالم 157طنا، وبسيدي غازي 45 طنا، و ببلطيم 118 طنا، وبالرياض 115 طنا، و بالحامول 163 طنا، وبمصيف بلطيم 41 طنا، وبقلين 122 طنا، وببيلا 177طنا، و بدسوق 245 طنا، وبفوه 202 طنا، وبمطوبس 163 طنا، وبمسير 27 طنا "، بإجمالي 1890طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



كنس الشوارع



رفع المخلفات



جانب من رفع المخلفات



رفع المخلفات وكنس الشوارع



رفع المخلفات بمنصيف بلطيم