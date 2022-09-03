تكثيف الحملات التموينية وتحرير محاضر للمخالفين بمركز أبو حماد فى الشرقية

الشرقية إيمان مهنى

شنت إدارة التموين أبو حماد فى الشرقية، برئاسة محمد يحيى مدير الإدارة ومفتشى الإدارة، حملة على البقالين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

· محضر رقم 13356 ضد المواطن ح.ش. م صاحب محل بقالة لقيامه لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى.

· محضر رقم 13357 ضد المواطن م. ح.س صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار البقاله.

· محضر رقم 13358 ضد المواطن م.س.ح صاحب محل جزارة لعدم لف اللحوم بالشاش.

محضر رقم 13359 ضد المواطنة ف.ب.ب صاحبه محل بقالة لعدم الإعلان عن اسعار البقالة.

· محضر رقم 13360 ضد المواطن م.ع.م.ح لعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وتم تحريز 10 كراتين عصيرعلى ذمة المحضر.

· محضر رقم 13361 ضد المواطن ك.ع.م لعرض سلعه مجهولة المصدر وتم تحريز عدد 2 كرتونة لحمه 24 كيلو على ذمة المحضر.

· محضر رقم 13362 ضد المواطن ى. ع.ع صاحب محل لبيع الطيور لعدم الإعلان عن أسعار الطيور.

· محضر رقم 13363 ضد المواطن م.ن. م صاحب محل جزارة للذبح خارج السلخانه وتم تحريز 3 كجم لحوم على ذمة المحضر.

· محضر رقم 13364 ضد المواطن ح.ج. ك صاحب محل للأدوات المكتبية لعدم الإعلان عن أسعار الأدوات المدرسية.