تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات حريق اشتعل فى شقة بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمركز شرطة كرداسة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق، لحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بها، وتحديد سبب اندلاع الحريق الذي لم يسفر عن إصابات.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، بعد الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، وتم إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بإحدى الشقق السكنية في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.