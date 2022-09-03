اليوم السابع
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بسبب كلب.. محكمة أمريكية تعوض فتاة سعودية بـ3 آلاف دولار

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:00 ص
بسبب كلب.. محكمة أمريكية تعوض فتاة سعودية بـ3 آلاف دولار كلب - أرشيفية
وكالات

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أصدرت محكمة أمريكية بولاية تكساس الجمعة، حكما بتعويض فتاة سعودية بـ3 آلاف دولار وتغريم تاجر كلاب أمريكي بـ 5 آلاف دولار بعد أن باعها كلبا مريضا بوثائق صحية مزورة.

ووفقا لسجلات محكمة مدينة شوقر لاند بتكساس، تقدمت المدعية في مطلع شهر يونيو الماضي بشكوى ضد بائع كلاب يملك متجرا إلكترونيا، "حيث اشترت عن طريقه كلبا (عمره 4 أشهر) من إحدى سلالات "شيواوا" بقيمة 800 دولار وحصلت على السجلات الطبية كاملة والتي أشارت إلى خلوه من الأمراض وتلقيه كامل الفحوصات والشهادات الصحية اللازمة".

وتابعت المدعية أنه "بعد أيام قليلة من وجوده لديها ظهرت عليه علامات صحية غير جيدة وبدأت في إجراءات عمل تأمين صحي له وعند الفحص ظهر أنه يعاني من طفيليات والتهاب رئوي وكذلك عيب خلقي".

وأمرت المحكمة البائع بإعادة مبلغ 800 دولار للمدعية وتعويضها بـ3 آلاف دولار مقابل رعايتها للكلب على مدى الشهرين الماضيين، فيما غرمت المدعى عليه 5 آلاف دولار وأصدرت له تحذيرا بإغلاق متجره نهائيا في حال تكرار المخالفة


كلب

السعوديه

تكساس

امريكا

محكمة تكساس



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