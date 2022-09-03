اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الهند: مصرع وإصابة 28 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة تحمل عمال من نيبال

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:03 ص
الهند: مصرع وإصابة 28 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة تحمل عمال من نيبال اصطدام - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 شخصا آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة كانت تحمل عمال مهاجرين من نيبال في منطقة "بارابانكي" بولاية "أتر برديش" بشمال شرقي الهند.


وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم السبت، أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة قادمة بسرعة عالية من الخلف بحافلة ذات طابقين كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إحدى الإطارات.


وقال بورنيندو سينج ضابط كبير بشرطة منطقة "بارابانكي" إن الحافلة كانت تحمل نحو 60 راكبا، مشيرا إلى مقتل 4 أشخاص فيما تم نقل 24 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج. 


وأضاف سينج أن باقي الركاب في حالة جيدة ويتم العمل على نقلهم إلى نيبال، بينما تجري الشرطة حاليا تحقيقا في الحادث.


الهند

الحوادث في الهند

اخبار الهند

نيبال

اصطدام شاحنة

اصطدام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة