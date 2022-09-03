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المحكمة الدستورية: قرارات قاضى التفليسة لا تعد أحكاما

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:35 م
المحكمة الدستورية: قرارات قاضى التفليسة لا تعد أحكاما المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أرست المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأً جديدا، تمثل فى أن القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة، لا تعد أحكاما قضائية.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتــــــداد بحكم محكمة القيم، وأسست قضاءهــــــا على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.

المحكمة الدستورية

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