المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم أولى ورش حملة "مناخ مستدام"

شهد مقر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، انطلاق أولى ورش العمل لحملة "مناخ مستدام" وذلك فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP 27 فى إطار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التغيرات المناخية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفرالشيخ.

قالت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ، تناولت ورشة العمل التعرف على الأخطار التى تواجه كوكب الأرض بسبب الانبعاثات والتغيرات المناخيه، وعرض صور واقعيه لدول العالم التى تأثرت بالتلوث البيئى، بالإضافة إلى التطرق إلى الأسباب الواقعية التى قد يقوم بها الإنسان بشكل، يومى وتتسبب فى زيادة مشكلة التغيرات المناخية من خلال سلوكيات ليست صديقة للبيئة، مؤكدة أنه تم عرض الحلول اللازمة لدعم البيئة وما يمكننا كمواطنين القيام به للحفاظ على البيئة فى حياتنا اليومية.

جاء ذلك بحضور عدد من عضوات فرع المجلس، ومنسق الورشة، الدكتورة هالة نصر، وحاضربها، خالد الشافعى، استشارى تطوير مؤسسى بمؤسسة مصر الخير، ومحمود نجيب، استشارى تطوير مؤسسى بمؤسسة مصر الخير، و30 مواطنا ومواطنة من الفئات المختلفة.