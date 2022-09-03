المتهم في قضية "مذبحة الريف الأوروبي" يهرب من عدسات المصورين.. فيديو

كتب أحمد إسماعيل - تصوير حسن محمد

رصدت عدسة كاميرا اليوم السابع، لحظة خروج المتهم في قضية مذبحة الريف الأوروبي من قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محاكمته بغرفة المداولة وسط حراسة أمنية مشددة.





وحاول المتهم أن يخفي وجهه عن عدسات المصورين الصحفيين، ووصل عدد من اهلية الضحايا في قضية مذبحة الريف الاوروبي إلي مقر المحكمة ، وسط تشديدات أمنية وفرض كردون أمنى بمحيط المحكمة.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، والتي قام الجانى خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلي مرافعة الدفاع في القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى وعمرو وحيد محمود وسكرتير وجيه أديب .

شهدت الجلسة السابقة حضور المتهم الى مقر محاكمته في حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام تمهيدا لبدء محاكمته وشهدت الجلسة حضور عدد من اهلية الضحايا ولم يسمح لهم بالدخول إلى القاعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذللاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.