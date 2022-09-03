الكهرباء: الخدمة المقدمة لأهالى الصعيد حاليا لا تقل عن جودة القاهرة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخدمة التى يحصل عليها أهالى الصعيد حالياً أصبحت بجودة لا تقل عن الجودة التى يحصل عليها المواطن بالقاهرة، موكدا أن القدرات التى تم إضافتها خلال السنوات الماضية وتطوير شبكات النقل بالصعيد سبب رئيس فى تقديم خدمة أفضل للمشترك.



وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً.



وأضاف حمزة، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا.