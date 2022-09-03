الكهرباء: الخدمة المقدمة لأهالى الصعيد حاليا لا تقل عن جودة القاهرة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخدمة التى يحصل عليها أهالى الصعيد حالياً أصبحت بجودة لا تقل عن الجودة التى يحصل عليها المواطن بالقاهرة، موكدا أن القدرات التى تم إضافتها خلال السنوات الماضية وتطوير شبكات النقل بالصعيد سبب رئيس فى تقديم خدمة أفضل للمشترك.
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً.
وأضاف حمزة، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا.
الكهرباء: الخدمة المقدمة لأهالى الصعيد حاليا لا تقل عن جودة القاهرةالسبت، 03 سبتمبر 2022 07:00 ص
مشاركة
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخدمة التى يحصل عليها أهالى الصعيد حالياً أصبحت بجودة لا تقل عن الجودة التى يحصل عليها المواطن بالقاهرة، موكدا أن القدرات التى تم إضافتها خلال السنوات الماضية وتطوير شبكات النقل بالصعيد سبب رئيس فى تقديم خدمة أفضل للمشترك.
الموضوعات المتعلقة
وزير الكهرباء يلتقى رئيس اتحاد الشركات اليونانية لبحث سبل التعاونالأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:48 م
وزير الكهرباء يدشين محطة شمسية بقدرة 7 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسالثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:35 م
وزير الكهرباء يستقبل ممثلى أحد الشركات الإيطالية لبحث سبل التعاون المشتركالثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:38 ص
وزير الكهرباء يلتقى نظيره الجيبوتى لبحث سبل التعاون بين البلدينالإثنين، 29 أغسطس 2022 12:02 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة الكهرباء برئاسة نائب الوزيرالخميس، 25 أغسطس 2022 12:05 ص
نائب وزير الكهرباء يطمئن على استعدادات قمة المناخ COP 27الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:38 ص
وزير الكهرباء يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة k&k الإماراتية لبحث سبل التعاونالثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:09 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة