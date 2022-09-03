"القومى للمرأة" يواصل تنفيذ أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنفيذ سلسلة الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى، وأيضاً التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى للمرأة داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، فضلاً عن إستكمال الندوات التثقيفية ضمن مبادرة الأزهر الشريف " لتسكنوا إليها ".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فإننا نعمل على تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذا المشروع القومى لأهالى المحافظة حيث نستهدف كل قرية ونجع حيث تم تنفيذ جلسة توعوية داخل قرية أبو النصر التابعة لمركز إدفو.

وأشارت، إلى أنه توازى مع ذلك إستقبال مقررة الفرع للشيخ الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ حيث تم مناقشة خطة الفرع الخاصة بالتنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف لتوعية المجتمع الأسوانى بمبادرة " لتسكنوا إليها " وما يتضمنه من تكثيف الندوات التوعوية الهادفة لكيفية الحفاظ على الأسرة ، والوقوف على أسباب الطلاق بين الشباب المتزوج حديثاً للحد منها ومعالجتها على الوجه الأكمل .