العثور على جثة شاب مقتولا بجرح نافذ بالرقبة بمسكنه فى الشرقية

استيقظ أهالى قرية النخاس التابعة لمحافظة الشرقية، على خبر مقتل شاب فى بداية العشرينات، إثر إصابته بجرح طعنى بالراقبة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارا بالعثور على شاب مقتولا داخل مسكنه بقرية النخاس دائرة مركز شرطة الزقازيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين العثور على" كريم أ ع ف"20 عاما داخل مسكنه جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالراقبة، وتم التحفظ على الجثمان، لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.

فيما يجرى ضباط البحث الجنائي التحريات الأولية، وجارى سماع أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا، فيما جارى انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ، وجاري تحرير محضر بالواقعة.



