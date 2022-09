الشرطة تخلى منطقة توبيلو بولاية مسيسيبى بعد تهديد طيار بالاصطدام بأحد المتاجر

أخلت الشرطة الأمريكية عدة متاجر فى توبيلو، بولاية ميسيسيبي، بعد أن هدد طيار بتحطيم طائرته فى أحد متاجر وول مارت الشهيرة، وتشير المعلومات إلى أن قائد الطائرة استقلها من مطار توبيلو فى حوالي الساعة 5 صباحًا، وكان يحلق فوق البلدة الصغيرة فى دوائر لأكثر من ساعة، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أخلت السلطات المنطقة وفرقت أكبر عدد ممكن من الناس كما حثت السكان المحليين على البقاء بعيدا عن الطريق، وقالت إدارة شرطة توبيلو، إنها على اتصال بالطيار الذي يهدد بتحطم طائرة بيتشكرافت كينج إير 90 عمدا.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP