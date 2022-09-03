السعودية تدين وتستنكر محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأرجنتين عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات محاولة اغتيال نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين كريستينا كيرشنر، وفق "عكاظ".

وأكدت السفارة على وقوف المملكة مع الأرجنتين وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرةً إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق السلامة والاستقرار والازدهار.

وعلى صعيد متصل، علق المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر، وقال المتحدث باسم الكرملين: "الحمد لله أن الهجوم الذى تعرضت له كيرشنر لم يؤد إلى مأساة"، مضيفا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جمعته علاقات بناءة وودية بكيرشنر عندما كانت تشغل منصب رئيسة الأرجنتين.

وتعرضت رئيسة الأرجنتين السابقة، النائبة الحالية للرئيس الأرجنتينى، إلى هجوم الخميس، عندما صوب نحوها مسلح مسدسه وأراد إطلاق النار عليها، إلا أن المسدس لحسن الحظ لم يعمل.

وأعلنت الشرطة فى وقت لاحق بعد اعتقاله أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية البرازيلية ويبلغ من العمر 35 عاما.