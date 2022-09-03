السجن 3 سنوات لطالب ضبط بحوزته 29 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا للمتهم " ف.ال.ف" طالب وغرامة خمسين ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 7757 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال مرور القول الأمني بدائرة القسم، أبصرت المتهم " ف.ال.ف " طالب، يقف علي جانب الطريق ممسكا بيده سلاح أبيض كتر، مشهرا إياه في وجه أحد الأشخاص محاولا إصابته، فتوجهت نحوهما، وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر وبفضها تبين بداخلها عدد 29 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، ، والسلاح للدفاع عن نشاطه الغير مشروع، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.