"الزراعة الذكية مناخيا" ندوة إرشادية بوحدة بحوث الإرشاد الزراعي في قنا

قنا صابر سعيد

نظم جهاز شئون البيئة فرع قنا، بالتعاون مع معهد بحوث الإرشاد الزراعى والالتنمية الريفية ومركز إعلام قنا، ندوة بعنوان " الزراعة الذكية مناخياً.. ممارسات حتمية للتكيف مع تغير المناخ"، فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخcop27 و دور مصر فى مواجهة التحديات التي تواجهها للحفاظ على التنوع الحيوى.

استهدفت الندوة، توعية طلاب كليتى الزراعة و العلوم، بحضور الدكتور أبو بكر الدقاق، مدير المحطة الاقليمية لمصر العليا، الدكتور عمر صفوت يوسف، رئيس وحدة بحوث الإرشاد الزراعي و التنمية الريفية ووكيل محطة بحوث المراشدة لشئون الإرشاد، الدكتور شحات ثابت المرشدى، باحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتور أحمد فخري على، مدير محطة بحوث المراشدة، و الاعلامى يوسف رجب، نائب مدير مجمع إعلام قنا، المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا.

وأدار اللقاء الدكتور عمر صفوت يوسف، رئيس وحدة بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية ووكيل محطة بحوث المراشدة لشئون الإرشاد، متحدثاً عن تأثيرات التغيرات المناخية على العالم والقطاع الزراعي المصري وجهود الدولة المصرية في التغلب على هذه التغيرات، موضحاً أهم المحاور المطلوب التركيز عليها في المرحلة المقبلة في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفي مجال التكيف مع الآثار الناتجة من التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور أبوبكر الدقاق، مدير المحطة الإقليمية لمصر العليا، دور مركز البحوث الزراعية فى طرق التكيف المناخى فى استنباط سلالات تواجه تغير المناخ مثل "محاصيل الأرز والقمح" وأهمية توعية المزارعين بطرق مواجهة التحديات التي تواجههم، جراء تغير المناخ على المحاصيل الزراعية.

وأشار يوسف رجب، نائب مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات، ممثلة فى مراكزها المنتشرة على مستوى، تعمل على توعية المواطنين بمختلف فئاتهم بأثار التغيرات المناخية، وأهمية التعرف على طرق مواجهة هذه التغيرات وسبل التكيف معها، مع التأكيد على الجهود المبذولة من الدولة للتعامل مع هذه التغيرات خلال المستقبل القريب.

وأكد المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، دور جهاز شئون البيئة فى التعامل مع التغيرات المناخية، والمفاهيم البيئة وأسباب المشكلات البيئية ودور مصر فى العمل المناخى والمشروعات الخضراء واستضافة مصر مؤتمر المناخ cop27، وأهمية رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة و دور الفرد و المجتمع فى ترشيد استهلاك الطاقة و الماء و الغذاء وزراعة المسطحات الاخضراء، والتخلص الآمن من المخلفات والحد من البلاستيك إحادى الاستخدام.

وتحدث الدكتور شحات ثابت المرشدى، باحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولى، عن مفهوم الزراعة الذكية مناخياً و أهدافها، وأهمية تطبيق الزراعة الذكية فى القطاع الزراعي، وخطوات الزراعة الذكية وآليات التحول إلى الزراعة الذكية، مستعرضاً ممارسات إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا و ممارسات نظم الانتاج المتكاملة كمدخل للزراعة الذكية مناخيا، وممارسات إدارة المياه كمدخل للزراعة الذكية، وممارسات الإدارة المستدامة للتربة و الأراضى كمدخل للزراعة الذكية مناخيا.

وقدم المرشدى، نماذج نجاح و تجارب الدول المتقدمة في الزراعة الذكية مناخياً مثل الصين والهند و سنغافورة واليابان، والتى بدأ العمل فيها منذ سنوات بعيدة.



جانب من الندوة