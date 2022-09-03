ضبط 939 مخالفة تموينية خلال شهر أغسطس في قنا

وأضاف الداودي، أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق بلغت 612 مخالفة، شملت 437 مخالفة عدم إعلان أسعار، و 10 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، و 11 مخالفة تشغيل بدون ترخيص، و 26 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، و 8 مخالفات تجار تموينيين، و 6 مخالفات مواد بترولية، و 29 مخالفة لقرارا 113 و 74 مخالفة لقانون 163، بالإضافة الى 11 مخالفة أخرى متنوعة، و فى مجال المخابز والمطاحن، نجحت الحملات فى تحرير 327 مخالفة، منها 7 مخالفات نقص وزن و 127 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، و 61 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، و 6 مخالفات توقف عن العمل، و 53 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل، و 8 مخالفات غلق، و 24 مخالفة تصرف وتجميع في دقيق المخابز، و 8 مخالفات نقص وزن رغيف الخبز، و 41 مخالفة أخرى متنوعة.

وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط 5 أطنان و 100 كجم دقيق، و 4 أطنان و 330 كجم سكر، و 3 أطنان و 500 كجم مكرونة، و 6 أطنان و 280 كجم أرز، و 300 زجاجة زيت قبل بيعهم فى السوق السوداء، كما تم ضبط 219 كيلو لحوم بلدية و80 كيلو فراخ مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، و 1 طن و 878 كجم مسحوق غسيل منتهى الصلاحية كما نجحت الحملة فى كشف العديد من حالات الضرب الوهمى للبطاقات التموينية على ماكينات الصرف بإجمالي 7255 رغيف.

يذكر أن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مدن وقرى محافظة قنا، لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها.