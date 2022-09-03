الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 11 مليار جنيه خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر، عن تحقيق النتائج الإيجابية ، حيث نجحت شرطة التموين في ضبط (49871) قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها ضبط (267) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت 47216 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم (6,374,160 مليون جنيه) وضبط (132) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (2529400 لتر) وضبط (19978) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (735,145 طن – 97643 قطعة) وضبط (31) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (1036٫052 طن – 115899عبوة) وضبط (800) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (1526,147 طن – 30,098 لتر - 7733 عبوة – 1964622 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (12) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء.. بمضبوطات بلغت (153,800 طن) وضبط (13019) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت (2321,463 طن - 5320 لتر - 163053 عبوة – 218836 قطعة) وضبط (1036) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (59320 عبوة).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (375657) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (320,136,778 مليون جنيه).

ونجحت الداخلية في ضبط (8005) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (11,425,282,602 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (25٫829٫732 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (127) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (277,636,300 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (107) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية" .. بما يعادل (200,543,300 مليون جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (305 متهم) ، وبحوزتهم (257 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 241 قطعة سلاح أبيض) وضبط (245) قضية مواد مخدرة وتنفيذ (23022) حكم قضائى متنوع وضبط (2190) قضية متنوعة وضبط عدد (6) تشكيلات عصابية ، ضمت عدد (24) متهم ، إرتكبوا عدد (6) حوادث وفحص (9104) عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (8) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (2032) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الغربية – المنيا – السويس – كفر الشيخ – القليوبية- الشرقية – الإسكندرية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – المنوفية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر – الإسماعيلية – مطروح – أسوان – الوادى الجديد – البحيرة – بنى سويف - الفيوم) بإجمالى مضبوطات (987) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف – 33 مسدس – 155 بندقية آلية - 129 بندقية خرطوش – 669 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط عدد (4598) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3869) متهم .. أبرزهم الآتى (2 جرينوف – 2 رشاش - 389 بندقية آلية – 8 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 219 مسدس – 3432 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 535 خزينة) ، وكذا ضبط (7056 قطعة سلاح أبيض) وضبط (26) تشكيل عصابى ، ضموا (100) متهم ، إرتكبوا (92) حادث وضبط (448) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 10 بنادق "غير مششخنة" – 4 مسدسات - 156 فرد محلى – 241 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2331994) حكم قضائى متنوع بينها (8907) حكم جناية، و(718991) حكم حبس جزئى، و(124414) حكم مستأنف، و(1156758) حكم غرامة، و(322924) حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (5941) قضية مواد مخدرة ، أبرز ما ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1233,717 كيلو جرام ) ، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (837,356 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (164,941 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات وزنت (45,600 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (39,527 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (25,621 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (8,45 كيلو جرام) و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (1,700 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,295 كيلو جرام) و (91,914 ألف قرص مؤثر) و (37,298 ألف قرص لعقار الترامادول) و(19,714 ألف قرص كبتاجون) و(3 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (62) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (9) مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (109٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها وضبط (590) قضية أحداث وضبط (19494) قضية مرافق عامة وكشف غموض (346) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (549) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1291) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها (662) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1318) قطعة أبرزها (هارد ديسك– أجهزة صوتية - وحدات معالجة مركزية - أجهزة إستقبال "ريسيفر" متنوعة – أجهزة "راوتر")، وكذا (629) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (310511) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية وأغلفة لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (4169991) مخالفة مرورية متنوعة وضبط (1238934) مخالفة تجاوز السرعات المقررة والمرور على عدد (1037) مدرسة : وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (617) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع الحالات ، فحص (638) مركبة تبين مخالفة (19) مركبة لشروط الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (16260) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (759) سائق منهم، وتم اجراء حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية حيث تم رفع (1503 سيارة – 222 دراجة نارية).

وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (41093) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد (4963) مخالفة أجهزة صوتية ، (6346) مخالفة أجهزة ضوئية ، (14481) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (15263) مخالفة ملصقات وضبط عدد (182) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" .. بمضبوطات بلغت (831 أجهزة صوتية – 2098 أجهزة ضوئية - 3216 ملصقات مخالفة).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (1287) قضية بإجمالى (1359) متهم .. بمضبوطات وزنت (101 طن و 474 كيلو جرام و 150 جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.