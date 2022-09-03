"الحج والعمرة": يمكن للمعتمرين الدخول والمغادرة من أى مطار فى السعودية

إيمان حنا

كشفت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين من خارج السعودية، إذ يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة، وأكدت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته.وفق"عكاظ".

وأوضحت أنه يمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وشددت على أنه يجب لأداء العمرة، إصدار التصريح من تطبيق إلكترونى بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا، كما أن التسجيل في التطبيق وإصدار تصاريح العمرة يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية.

وكانت الوزارة قد أكدت أنه لا يوجد قيود لأعداد القادمين لأداء العمرة من خارج المملكة، كما أن المحدد الوحيد هو أوقات الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والتى يتم معرفتها من خلال التطبيق، كما يمكن للشخص الواحد أداء العمرة لأكثر من مرة بدون شروط أو قيود من خلال الحجز عبر التطبيق الإلكترونى.

وأضافت الوزراة، أنه عقب حصول معتمرى الخارج على التأشيرات يمكنهم الحجز لمناسك العمرة عبر التطبيق، وعن حالة إلغاء تصريح العمرة، أوضحت أنه فى حال لم يتم الدخول للمملكة قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة يتم إلغاء التصريح تلقائيًا.

وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على العديد من المشاريع التى تسهل على ضيوف الرحمن أداء العمرة، وحرصا على تيسير إجراءات القدوم للعمرة لجميع المسلمين من دول العالم المختلفة أتاحت الوزارة للمعتمرين عدة قنوات للحصول على تأشيرة العمرة سواء عبر الوكلاء المؤهلين فى تلك الدول أو بالتعاقد المباشر مع شركات العمرة السعودية.